Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich auf verregnete Tage einstellen. Am Sonntag wird das Wetter voraussichtlich bedeckt. Der Regen soll am Nachmittag nachlassen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Die kommende Woche beginnt regnerisch. Gewitter und Starkregen sind möglich.

Am Sonntag erreichen die Höchsttemperaturen laut DWD 20 bis 23 Grad und 16 bis 19 Grad in Hochlagen. In höheren Lagen ist demnach auch mit stürmischen Böen zu rechnen. In der Nacht zum Montag regnet es voraussichtlich im äußersten Süden und in der zweiten Nachthälfte auch im Rest von NRW.

Am Montag erreichen die Temperaturen nach Angaben des Wetterdienstes voraussichtlich 20 bis 23 und am Dienstag zwischen 18 und 21 Grad. Zu Schauern und Gewittern sowie starken bis stürmischen Böen kann es demnach an beiden Tagen kommen.

