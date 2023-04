Das Wochenende in Nordrhein-Westfalen wird nass und ungemütlich. Zwar kann es am Freitagvormittag noch sonnig werden. Im Laufe des Tages ziehen dann aber bereits die ersten Wolken auf und sowohl am Samstag als auch Sonntag bleibt es stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Tagsüber erreichen die Temperaturen am Freitag Werte von 13 bis 16 Grad und 8 bis 11 Grad in Hochlagen. Mit einer geringen Wahrscheinlichkeit rechnet der DWD am Freitag auch mit Gewittern. Die Schauer klingen in der Nacht zu Samstag demnach rasch ab. Die Temperaturen fallen auf 4 bis 1 Grad.

Auch am Samstag und Sonntag rechnet der DWD mit Regen. Nur am Samstagabend könne es westlich des Rheins bis zum Abend niederschlagsfrei werden. Die Temperaturen erreichen an beiden Tagen höchstens 14 Grad und bis zu 8 Grad in Hochlagen. In der Nacht zu Sonntag regnet es noch einmal kräftiger. In der Nacht zu Montag soll es dann nur noch örtlich regnen.

DWD-Vorhersage