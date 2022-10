Grau, nass und mild: So wird das Wetter am Wochenende in Nordrhein-Westfalen - vor allem im Süden. Bereits am Freitag sei es überwiegend bedeckt und es könne verbreitet immer mal wieder regnen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 14 und 17 Grad. Am Samstag ist die Lage zweigeteilt. Während es im Norden trocken bleibt und am Nachmittag auflockert, sind im Süden weiter viele Wolken und Regen oder Schauer zu erwarten.