Während es am Samstag in Nordrhein-Westfalen noch vereinzelt zu Schauern sowie Gewittern und Starkregen kommen kann, soll es am Sonntag heiter und warm werden. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) liegen die Höchsttemperaturen am Wochenende zwischen 23 und 27 Grad.

Am Samstag kann es am Nachmittag vor allem in der Osthälfte des Landes noch zu vereinzelten Schauern kommen. Laut DWD sind auch Gewitter und Starkregen nicht auszuschließen. Von Westen her lockert es jedoch auf, im Südwesten bleibt es meist niederschlagsfrei.

Am Sonntag ist es bei gleichen Tempertaturen niederschlagsfrei und überwiegend heiter. Im Nordwesten kann es auch zu Wolkenfeldern kommen, ansonsten wird es ein laut DWD "freundlicher Tag".

Der Montag wird wechselnd bewölkt, die Temperaturen steigen aber leicht auf 25 bis 29 Grad.

