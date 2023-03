Das Wetter in Nordrhein-Westfalen bleibt ungemütlich. Zum Wochenstart kommt laut der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Polarluft aus dem Norden, die in Höhenlagen Frost und Glätte bringt. In der Nacht zum Montag sinken die Temperaturen auf bis zu minus zwei Grad in Höhenlagen ab. Dort besteht laut DWD die Gefahr von Straßenglätte.

Das Wetter in Nordrhein-Westfalen bleibt ungemütlich. Zum Wochenstart kommt laut der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Polarluft aus dem Norden, die in Höhenlagen Frost und Glätte bringt. In der Nacht zum Montag sinken die Temperaturen auf bis zu minus zwei Grad in Höhenlagen ab. Dort besteht laut DWD die Gefahr von Straßenglätte.

Autofahrer sind im Berufsverkehr am Montagmorgen zu besonderer Vorsicht aufgerufen. Wegen des Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr werden volle Straßen erwartet. Am Tag ist es den Angaben zufolge wechselnd bewölkt mit Schnee- und Graupelschauern. Die Temperaturen liegen zwischen fünf und acht Grad, in Höhenlagen liegen sie um den Gefrierpunkt. Bis zur Wochenmitte bleibt es kalt, dann steigen die Temperaturen wieder. Das Wetter soll weiter regnerisch bleiben.

DWD-Vorhersage