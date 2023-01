Es waren nur ein paar wenige Zentimeter Schnee - aber die hatten es in sich: Busse blieben stehen, Lastwagen stellten sich quer, Autofahrer standen im Stau. Schnell ging im Berufsverkehr in NRW am Donnerstagmorgen nichts.

Einige Zentimeter Schnee bis ins rheinische Flachland haben Pendlern am Donnerstagmorgen viel Geduld abverlangt. Obwohl der Winterdienst im Großeinsatz war, gab es in weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen Behinderungen auf den Straßen. Laut dem WDR-Verkehrsstudio gab es auf den Autobahnen im Land bis zu 250 Kilometer Stau. In Wuppertal wurde der Busverkehr komplett eingestellt, auch in anderen Städten fuhr der ÖPNV nur eingeschränkt. Im Sauerland und im Bergischen Land hatten Lastwagen Probleme an den Steigungen. Besonders betroffen war ein Streifen von Bergisch Gladbach über Wuppertal und Essen bis ins nördliche Ruhrgebiet.

"Alle Fahrzeuge unserer Autobahnmeistereien sind im Einsatz", schrieb die Autobahn-Gesellschaft in Westfalen auf Twitter. Trotzdem brauchten Autofahrer Geduld. "Fahrt vorsichtig - wir arbeiten so schnell wir können!", schrieben die Wirtschaftsbetriebe Duisburg. Auf den Straßen gab es nach ersten Angaben der Polizei Hunderte Glätte-Unfälle. Dabei wurden auch einige Menschen verletzt.

In Kierspe im Märkischen Kreis musste die Polizei eine Bundesstraße sperren, nachdem sich ein Lastwagen auf der rutschigen Strecke quergestellt hatte. In Wuppertal stoppten die Stadtwerke vorsichtshalber für mehrere Stunden den gesamten Busverkehr. In der Stadt mit ihren hohen Bergen und steilen Steigungen haben Busse bei Glätte oft Probleme.

Auch in den kommenden Tagen rechnet der Deutsche Wetterdienst mit kaltem Winterwetter und Glättegefahr. In der Nacht auf Freitag könnte es insbesondere im Süden des Landes einzelne Schneeschauer geben. Auf einigen Strecken müssten Autofahrer mit gefrierender Nässe rechnen.

Die Duisburger Polizei appellierte an alle Autofahrer, sich genügend Zeit zum Scheibenkratzen zu nehmen. "Nur mit enteisten Scheiben hat man einen guten Durchblick", schrieb die Behörde bei Twitter.