Schnee und glatte Straßen haben am Dienstag auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen zu Unfällen und Staus geführt. In Lichtenau (Kreis Paderborn) geriet eine Autofahrerin bei nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte frontal gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Die 35-Jährige sei am frühen Nachmittag schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Mehrere andere Autos seien zudem bei Unfällen im Graben gelandet, darunter auch ein Lieferwagen. In weiten Teilen des Landes blieb es auf den Straßen aber zunächst ruhig.

Auf der Autobahn 45 Richtung Süden habe sich am Morgen bei Olpe im Sauerland ein Lastwagen quergestellt, sagte ein Polizeisprecher. Die Einsatzkräfte konnten die anderen Fahrzeuge über den Seitenstreifen an der Stelle vorbeileiten. Auch an anderen Stellen der Sauerlandlinie gab es kleinere Verkehrsunfälle, ebenso auf der A4 zwischen Olpe und Köln.

In der Nacht sollten die Menschen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit weiterem Niederschlag rechnen. Im Rheinland werde Schneeregen erwartet, sonst verbreitet Schnee. Es gebe Glättegefahr bei nächtlichen Temperaturen zwischen null und minus vier Grad. Im Lauf der Nacht sollen Schneeregen sowie Schneefälle nach Süden und Südwesten ziehen.

Am Mittwoch bleibt es im Norden meist trocken, während es im Süden im Bergland teils noch schneit und in tieferen Lagen regnet. Die Temperaturen liegen zwischen zwei und fünf Grad.

