Die Stadt Ahlen warnt nach starken Regenfällen vor Hochwasser und Überschwemmungen. Am Mittwochmorgen entspannt sich die Lage etwas, an den Schulen findet aber kein Unterricht statt. Auch in anderen Teilen von NRW haben die Unwetter Folgen.

Die Unwetter mit starken Regenfällen in Nordrhein-Westfalen haben auch für die Schulen in Ahlen Konsequenzen. An der Fritz-Winter-Gesamtschule, dem städtischen Gymnasium und der Overbergschule findet am Mittwoch kein Unterricht statt, wie Polizei und die Stadt Ahlen bestätigten. Eine Notfallbetreuung für die Kinder werde aber angeboten. Am Morgen ging der Pegelstand des Flusses Werse laut Polizei zwar wieder zurück, der Keller der Fritz-Winter-Gesamtschule war aber nach Angaben der Stadt Ahlen bereits am Dienstag mit Wasser vollgelaufen.

Die Leitstelle des Kreises Warendorf hatte unter anderem vor möglichen Überflutungen von Straßen und Unterführungen im Stadtgebiet aufgrund der Regenfälle gewarnt.

In anderen Teilen von Nordrhein-Westfalen sorgten die Unwetter für Blitzeinschläge, umgestürzte Bäumen und vollgelaufene Keller. Allein in Gütersloh und Umgebung musste die Feuerwehr nach eigenen Angaben von Dienstag bis Mittwochmorgen etwa 180 Mal ausrücken. Unter anderem schlug in Langenberg im Kreis Gütersloh ein Blitz in einen Dachstuhl ein und verursachte einen Brand. In Gütersloh selbst gab es mehrere Blitzeinschläge - jedoch ohne ein Feuer. In Roetgen bei Aachen führte am Dienstag ein Blitzeinschlag ebenfalls zu einem Dachstuhlbrand. In Detmold kam es laut Feuerwehr zu überfluteten Straßen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zuvor am Dienstag vor schweren Unwettern in Teilen von Nordrhein-Westfalen gewarnt. Die Warnung wurde am Mittwochmorgen aufgehoben.

