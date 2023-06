Schwere Gewitter mit Sturm und Hagel am Donnerstag in NRW

Das Wetter könnte für die Menschen in Nordrhein-Westfalen ab Donnerstagnachmittag sehr ungemütlich werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet verbreitete Unwetter durch schwere Gewitter und starke Regenfälle im ganzen Land. Dazu kommen demnach Sturmböen und Hagel. Für den Südosten schließen die Wetterexperten auch vereinzelte Tornados nicht aus. Die Temperaturen liegen dazu bei 23 bis 26 Grad.

Die Gewitter sollen bis in die Nacht zu Freitag andauern. Erst in der zweiten Nachthälfte ziehen Schauer und Gewitter nach Osten ab. Die Temperaturen kühlen in der Nacht runter auf 12 bis 15 Grad. Der Freitag beginnt laut Vorhersagte bewölkt, zum Nachmittag hin lockert es aber zunehmend auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 du 26 Grad. Am Wochenende soll es dann warm und trocken werden - am Sonntag bis 31 Grad.

Vorhersage DWD