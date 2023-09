Wechselhaftes Wetter mit milden Temperaturen erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen bis ins kommende Wochenende hinein. Am Donnerstag sei ruhiges und warmes Hochdruckwetter vorherrschend, teilte der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag mit. Neben dichteren Wolken werde es immer wieder sonnig, es bleibe überwiegend trocken und könne 22 bis 25 Grad warm werden.