Die Temperaturen steigen in Nordrhein-Westfalen in den nächsten Tagen laut Vorhersage auf sommerliche Werte. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert für den Sonntag Höchstwerte von bis zu 25 Grad. Dabei ist es wechselnd bewölkt, am Nachmittag und Abend kann es vereinzelt Gewitter gegen. Dabei ist laut DWD örtlich Starkregen nicht ausgeschlossen.