Sommerlicher Mittwoch in NRW: Danach Schauer und Gewitter

In Nordrhein-Westfalen bleibt es zunächst sommerlich. Am Mittwoch erwarten die Meteorologen bei Temperaturen bis 29 Grad heiteres Wetter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Im Norden des Bundeslandes startet der Tag zunächst wolkig, ehe sich auch dort die Sonne zeigt. Die Nacht zum Donnerstag bringt Abkühlung auf 16 bis 13 Grad.

Der Donnerstag beginnt zunächst heiter, später ziehen dichtere Wolken auf und am Nachmittag kann es zunehmend zu Schauern und Gewittern kommen. Bei maximal 27 bis 30 Grad erwartet der DWD schwülwarme Bedingungen. Auch in der Nacht soll es teils schauern und gewittern. Am Freitag geht es mit gebietsweisen Schauern und Gewittern weiter, teils könne es zu mehrstündigem Starkregen kommen, hieß es. Die erwarteten Höchstwerte liegen dann nur noch bei 24 bis 27 Grad.

