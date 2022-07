Zum Wochenende wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen meist wechselhaft. Am Freitag ist es zunächst bewölkt, am Vormittag kann es noch etwas Regen geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Essen mitteilte. Später soll der Himmel dann auflockern, am Nachmittag bleibt es überwiegend trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 27 Grad Celsius. In der Nacht zu Samstag ziehen von Südwesten teils kräftige Schauer und Gewitter durch das Land, die mitunter Starkregen, stürmische Böen und Hagel mitbringen. Die Temperaturen sinken auf 15 bis 11 Grad.