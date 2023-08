Das Wetter wird am Wochenende in Nordrhein-Westfalen wechselhaft. Am Samstag ist es vielfach sonnig und trocken, am Sonntag ziehen dann voraussichtlich Schauer und Gewitter durchs Land, wie Meteorologin Jana Beck vom Deutschen Wetterdienst am Samstag sagte. Es herrsche aber keine Unwettergefahr. Der Wechsel von Sonne und Regen setzt sich den Angaben nach bis in die neue Woche hinein fort. Die Temperaturen liegen bei 20 Grad oder leicht darüber.