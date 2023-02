Die Woche in Nordrhein-Westfalen startet überwiegend sonnig und niederschlagsfrei. Am Montagmorgen ist noch mit leichtem Frost, Glätte und Temperaturen um 0 Grad zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Tagesverlauf kommt besonders im Nordwesten die Sonne durch, die Höchsttemperaturen steigen auf 2 bis 6 Grad, im Bergland auf 1 bis 3 Grad. In der Nacht auf Dienstag bleibt es gering bewölkt und überwiegend niederschlagsfrei. Die Tiefsttemperaturen sinken auf -2 bis -7 Grad, gebietsweise soll es glatt werden.