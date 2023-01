In Nordrhein-Westfalen wird es in den ersten Tagen des neuen Jahres stürmisch und regnerisch. Am Dienstag liegen die Tageshöchstwerte bei 8 bis 11 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Am Mittwoch bleibt es bei Temperaturen zwischen 9 bis 13 Grad regnerisch. Die stürmischen Böen sollen dann in der zweiten Nachthälfte abklingen. Stürmisch wird laut Meteorologen auch der Donnerstag. Dazu regnet es. Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf auf 8 bis 12 Grad.