Viel Sonne am Tag und Glätte in der Nacht erwarten die Menschen in Nordrhein-Westfalen in den kommenden Tagen. Am Mittwoch wird es zunächst freundlich und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen vier und acht Grad. Die Nacht bleibt meist klar. Mit Tiefstwerten zwischen minus ein und minus vier Grad wird es aber kalt und insbesondere im Norden und Nordosten kann sich in der Früh Nebel und Reifglätte bilden.