Viel Sonne und Temperaturen bis 31 Grad Celsius: Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich am Wochenende über Sommerwetter freuen. Am Samstag werde verbreitet die 30-Grad-Marke geknackt, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Besonders heiß werde es im Rheinland rund um Köln. Im Sauerland seien einzelne Gewitter möglich. Ansonsten gebe es nur ein paar Quellwolken. In der Nacht auf Sonntag kühle es ab - bei Temperaturen von 14 bis 17 Grad. Im Bergland könne es nachts mit 9 Grad frisch werden.