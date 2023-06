Um die 30 Grad am Wochenende in NRW erwartet

Jetzt wird es richtig warm: Wenige Wochen vor dem Start der Sommerferien stimmt das Wetter in Nordrhein-Westfalen an diesem Wochenende mit Sonne und Hitze auf den Urlaub ein. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Samstag um die 30 Grad für weite Teile von NRW. "Im Rheinland sind die Chancen am höchsten", sagte eine Meteorologin am Dienstag. Sie erwartet, dass am Samstag hier die 30 Grad erreicht und vielleicht leicht überschritten werden.

Möglicherweise werden laut der Prognose an diesem Samstag auch im Münsterland die Temperaturen an die 30-Grad-Marke heranreichen. Allerdings sei die Wahrscheinlichkeit dafür bisher nicht so hoch wie im Rheinland. Der Samstag werde in dieser Woche der sonnigste und wärmste Tag. Auch der Freitag wird nach den Worten der Meteorologin schon recht warm. Die Höchstwerte in Nordrhein-Westfalen blieben dann wahrscheinlich allerdings noch knapp unter der 30-Grad-Marke.

Der Donnerstag ist ein Feiertag in Nordrhein-Westfalen. Viele Familien nehmen sich bei einer solchen Kalenderkonstellation den Freitag frei, um ein langes Wochenende genießen zu können oder in einen Kurzurlaub zu starten. An Fronleichnam wird es laut der Prognose zunächst noch wechselnd bewölkt sein mit Werten von bis zu 26 Grad. Feuchte Luftmassen machten am Mittwoch und Donnerstag Schauer sowie vereinzelt auch Gewitter möglich. Örtlich könnte es auch Starkregen geben. Am Mittwoch wird es bis zu 24 Grad warm.

