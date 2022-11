Zum Wochenende wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen meist herbstlich mit Wolken und Regen. Am Freitag soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wechselhaft werden, vor allem in der Südhälfte des Landes werden Schauer erwartet. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 14 Grad. In der Nacht zu Samstag ziehen die Schauer ab und es bleibt meist trocken, örtlich kann Nebel aufziehen. Die Temperaturen fallen auf 7 Grad, im Bergland können 3 Grad erreicht werden. Hier kann sich örtlich auch Bodenfrost bilden.

Am Samstag ist es nach Auflösung der Nebelfelder meist trocken und bewölkt. In der Nacht zu Sonntag ziehen laut DWD-Prognose von Westen dichtere Wolken auf, und es kann Schauer geben. Am Sonntag soll sich der Regen dann weiter Richtung Osten ausbreiten. Die Höchstwerte liegen an beiden Tagen zwischen 11 und 14 Grad.

