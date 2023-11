Trüb und nass wird es in den kommenden Tagen in Nordrhein-Westfalen. Am Mittwoch muss über den ganzen Tag verteilt mit Schauern gerechnet werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Am Nachmittag seien zudem auch Gewitter nicht ganz ausgeschlossen. Dazu wird es bei Höchstwerten zwischen 9 bis 13 Grad mild. In der Nacht bleibt es vergleichsweise trocken, einzelne Schauer sind aber möglich. Es kühlt ab auf 7 bis 5 Grad.