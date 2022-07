Die neue Woche beginnt in Nordrhein-Westfalen mit Blitz und Donner. Die Menschen im Land müssen sich am Montag auf Schauer und Gewitter einstellen, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen am Sonntag sagte. Auch starke Gewitter mit Sturmböen und Starkregen seien durchaus möglich.