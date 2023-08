Über Teile Nordrhein-Westfalens hinwegziehende Unwetter haben Schäden verursacht, mindestens ein Mensch wurde verletzt. In einem Wald bei Brakel im Kreis Höxter sei am Mittwoch eine Wanderin von einem umstürzenden Baum getroffen worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die 45-Jährige sei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht worden.

Über Teile Nordrhein-Westfalens hinwegziehende Unwetter haben Schäden verursacht, mindestens ein Mensch wurde verletzt. In einem Wald bei Brakel im Kreis Höxter sei am Mittwoch eine Wanderin von einem umstürzenden Baum getroffen worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die 45-Jährige sei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht worden.

Umgestürzte Bäume behinderten auch am Donnerstagmorgen den Bahnverkehr: Wegen eines Baums auf der Strecke bei Hagen gab es Verspätungen und Ausfälle der Regionalbahn 52. In Essen-Steele verursachte ein Baum auf der Strecke Verspätungen bei der S-Bahn. In Moers nahe Duisburg deckten starke Böen am Mittwoch Dächer ab und entwurzelten Bäume.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Mittwoch eine kräftige Gewitterzelle über dem nordwestlichen Ruhrgebiet und dem Münsterland gemeldet.