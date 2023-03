Nach sich auflösendem Nebel im Nordosten erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag viel Sonne. Je nach Sonnenscheindauer liegen die Temperaturen zwischen sechs und zehn Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dazu bleibe es niederschlagsfrei. In der Nacht zum Freitag bildet sich demnach verbreitet Frost und vereinzelte Reifglätte.