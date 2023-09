Ein Hauch von Hochsommer im September: Bei Werten über 30 Grad genießen viele Menschen noch einmal die Sonne. Freibäder bleiben länger geöffnet - aber nicht überall.

Freibäder verschieben ihre Winterpause, vor den Eisdielen bilden sich noch einmal Schlangen: Bei Temperaturen bis 32 Grad ist der Sommer in Nordrhein-Westfalen in die Verlängerung gegangen. Temperaturrekorde sind aber nicht zu erwarten: Werte bis 35 Grad seien Anfang September gar nicht so ungewöhnlich, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen.

Bei vielen Freibadbetreibern haben die hochsommerlichen Temperaturen im September die Pläne kurzfristig durcheinander gewirbelt. Etwa die Städte Essen und Düsseldorf halten Freibäder länger geöffnet als ursprünglich geplant. In Bielefeld sind die meisten Freibäder hingegen wie geplant geschlossen. So kurzfristig lasse sich das Personal für eine längere Öffnung nicht organisieren, sagte ein Sprecher.

Wer die Zeit hat, sich an einen Baggersee zu legen, hat dafür oft herrliche Ruhe - denn außerhalb der Ferien ist dort nicht mehr so viel los.

Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag steigen die Temperaturen laut DWD auf bis zu 32 Grad an. In Hochlagen sind noch 24 bis 26 Grad möglich. Zudem bleibe es an den drei Tagen trocken. Auch in den Nächten fällt kein Regen. Es bleibt meist klar und kühlt ab auf 18 bis 12 Grad. Vereinzelt kann sich Nebel bilden.

Wetterbericht DWD