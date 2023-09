In den kommenden Tagen ist in Nordrhein-Westfalen mit viel Sonnenschein zu rechnen. Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag steigen die Temperaturen auf bis zu 32 Grad an, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. In Hochlagen sind noch 24 bis 26 Grad möglich. Zudem bleibe es an den drei Tagen trocken. Auch in den Nächten fällt kein Regen. Es bleibt meist klar und kühlt ab auf 18 bis 12 Grad. Vereinzelt kann sich Nebel bilden.