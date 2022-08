Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich auf viel Sonnenschein und sommerliche Temperaturen einstellen. Im Laufe des Mittwochs werde es zunehmend heiß, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit. Erwarten werden Temperaturen zwischen 29 und 32 Grad Celsius. In der Nacht zu Donnerstag bleibt es klar und trocken. Die Temperaturen fallen dabei auf 18 bis 13 Grad.