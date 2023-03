In Nordrhein-Westfalen wird in den kommenden Tagen wechselhaftes, teils ungemütliches Wetter erwartet. Nach einem stark bewölkten Vormittag mit gebietsweisen Schneeschauern und Glätte im Süden, soll es am Mittwoch stark bewölkt werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Vor allem am Vormittag gibt es einige Schauer. Im Flachland ist mit Regen und Schneeregen, bei stärkeren Schauern auch mit Schnee zu rechnen. Im Bergland soll es schneien und glatt werden. Die Temperaturen erreichen maximal 5 bis 10 Grad, in Hochlagen 0 bis 4 Grad.

In Nordrhein-Westfalen wird in den kommenden Tagen wechselhaftes, teils ungemütliches Wetter erwartet. Nach einem stark bewölkten Vormittag mit gebietsweisen Schneeschauern und Glätte im Süden, soll es am Mittwoch stark bewölkt werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Vor allem am Vormittag gibt es einige Schauer. Im Flachland ist mit Regen und Schneeregen, bei stärkeren Schauern auch mit Schnee zu rechnen. Im Bergland soll es schneien und glatt werden. Die Temperaturen erreichen maximal 5 bis 10 Grad, in Hochlagen 0 bis 4 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es trocken, vereinzelt ist dennoch Glätte möglich. Am Donnerstag wird es grau und vor allem im Nordwesten des Landes zeitweise regnerisch. Die Temperaturen werden bei Höchstwerten von 9 bis 13 Grad milder. Am Freitag bleibt es bei einzelnen Schauern bewölkt. Immerhin kann man sich dann auf sehr milde Temperaturen von maximal 14 bis 18 Grad freuen.

