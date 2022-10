In den kommenden Tagen bleibt das Wetter in Nordrhein-Westfalen ungewöhnlich mild. Am Donnerstag werden Höchstwerte zwischen 19 und 22 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Essen mitteilte. Nach Auflösung einiger Nebelfelder soll es am Vormittag meist heiter werden, ab dem Nachmittag ziehen von Westen her dichtere Wolken auf. Im Norden und Westen des Landes sind Schauer möglich, ansonsten bleibt es trocken. In der Nacht zu Freitag kann sich laut DWD erneut Nebel bilden.