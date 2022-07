Brütende Hitze bringt die Menschen in NRW ins Schwitzen. Einen Hitzerekord hat es aber am Dienstag nicht gegeben. Nun droht mancherorts schon die nächste Gefahr.

Der Hitzerekord ist am Dienstag in NRW nicht geknackt worden: Nach dem bislang wärmsten Tag des Jahres mit Temperaturen dicht an den 40 Grad soll es am Mittwoch in Nordrhein-Westfalen etwas Abkühlung in Form von Schauern und Gewittern geben. Extreme Unwetter und Starkregen können am Abend an manchen Orten nach der großen Hitze aber schon die nächste Gefahr bringen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.