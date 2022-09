Zum kalendarischen Herbstbeginn hat der Freitag in Nordrhein-Westfalen vielfach freundlich und teils mit Sonne und blauem Himmel begonnen. Im Laufe des Tages sollte die Bewölkung zunehmen, es bleibe aber niederschlagsfrei, sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen voraus. In der Nacht zum Samstag verstärke sich die Bewölkung. Örtlich werde es regnen. Die Höchsttemperaturen liegen nach den Vorhersagen am Freitag zwischen 16 und 19 Grad Celsius, am Samstag ebenso.