In Nordrhein-Westfalen wird es am Mittwoch sehr warm bis heiß. Neben durchziehender, teils kompakterer Bewölkung sei zeitweilig mit etwas Sonne zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit. Die Höchsttemperaturen liegen bei 27 bis 31 Grad, auf dem Kahlen Asten bei 24 Grad. Laut DWD besteht aufgrund von anhaltender Trockenheit vor allem im Süden örtlich hohe Waldbrandgefahr. In der Nacht zum Donnerstag sinken die Temperaturen am Rhein auf 16 Grad, im Norden und im Bergland auf 10 Grad.