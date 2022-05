Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Donnerstagnachmittag für weite Teile in Nordrhein-Westfalen Unwetterwarnungen vor schwerem Gewitter herausgegeben. Das Unwetter erreichte laut dem DWD zunächst den Westen des Münsterlandes, des Ruhrgebiets und des Rheinlands. Vielerorts verdunkelte sich dort am Nachmittag schlagartig der Himmel: Es begann zu regnen, zu donnern und zu blitzen. Am Nachmittag gaben die Meteorologen weitere Unwetterwarnungen vor schwerem Gewitter in Landkreisen in Südwestfalen und Ostwestfalen-Lippe heraus. Laut DWD müssten die Menschen dann im gesamten Bundesland mit orkanartigen Böen, Hagelkörnern und heftigem Starkregen rechnen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Donnerstagnachmittag für weite Teile in Nordrhein-Westfalen Unwetterwarnungen vor schwerem Gewitter herausgegeben. Das Unwetter erreichte laut dem DWD zunächst den Westen des Münsterlandes, des Ruhrgebiets und des Rheinlands. Vielerorts verdunkelte sich dort am Nachmittag schlagartig der Himmel: Es begann zu regnen, zu donnern und zu blitzen. Am Nachmittag gaben die Meteorologen weitere Unwetterwarnungen vor schwerem Gewitter in Landkreisen in Südwestfalen und Ostwestfalen-Lippe heraus. Laut DWD müssten die Menschen dann im gesamten Bundesland mit orkanartigen Böen, Hagelkörnern und heftigem Starkregen rechnen.

Der Düsseldorfer Wildpark und der Zoo Dortmund wurden wegen des angekündigten Unwetters bereits am Nachmittag geschlossen. Die Tiere des Zoos seien vorsorglich in die Innengehege gebracht worden, teilte eine Sprecherin in Dortmund mit. Am Freitag werde entschieden, ob der Zoo wieder öffnen könne.