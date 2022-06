Heiße Temperaturen und Sommergewitter in NRW am Donnerstag

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen schwitzen am Donnerstag wieder bei heißen Temperaturen – ab dem Nachmittag gibt es im Südwesten dann auch das ein oder andere stärkere Gewitter. Die Höchstwerte liegen zwischen 29 und 32 Grad, meist ist es sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. In der Eifel bleibt es demnach den Tag über wolkiger.

In der Nacht zum Freitag könne es besonders im Südwesten örtliche Unwetter mit Starkregen geben – die Temperaturen sinken auf 19 bis 15 Grad. Tagsüber hält der schauerartige, teils gewittrige Regen aus der Nacht laut DWD weiter an. Gegen Abend lasse dieser aber dann langsam nach. Am Freitag werde es zudem deutlich kühler: Die Temperaturen liegen bei 23 bis 26 Grad, im höheren Bergland bei etwa 21 Grad.