In Nordrhein-Westfalen ist es in den kommenden Tagen oft sonnig bei sommerlich-warmen Temperaturen. Am Mittwoch liegen die Höchstwerte bei 26 bis 29 Grad und im höheren Bergland bei etwa 23 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. In der Nacht zum Donnerstag ist es klar bei Tiefsttemperaturen von 15 bis 9 Grad. Am Donnerstag ist es zunächst oft heiter oder sonnig. Im Tagesverlauf ziehen dann aber vermehrt Wolken auf. In der Südwesthälfte kann es Schauer und Gewitter geben, lokal auch kräftig. Die Temperaturen liegen bei 28 bis 31 Grad, im höheren Bergland bei etwa 26 Grad.