Der Deutsche Wetterdienst (DWD) arbeitet an Vorhersagen, die die Folgen von Wetterlagen beinhalten. Das hat DWD-Präsident Gerhard Adrian am Freitag in Düsseldorf gesagt. Eine solche «impact-orientierte» Vorhersage würde nicht nur beispielsweise vor starkem Regen warnen, sondern auch vor Überschwemmungen und nicht nur vor Sturmböen, sondern auch vor der Gefahr umstürzender Bäume, sagte Adrian als Zeuge im Untersuchungsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags zur Flutkatastrophe.