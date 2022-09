In Nordrhein-Westfalen wird in den kommenden Tagen wechselhaftes, teils regnerisches Wetter erwartet. Am Mittwoch wird es stark bewölkt bis bedeckt, in der Mitte und im Süden des Landes ist mit Regen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Am Nachmittag zieht der Regen demnach Richtung Süden ab, der Norden bleibt meist trocken. Im Süden von NRW wird Dauerregen erwartet. Die Höchstwerte liegen bei 17 bis 20 Grad, auf dem Kahlen Asten bei 16 Grad. In der Nacht zum Donnerstag sinken die Temperaturen auf 12 bis 8 Grad. Örtlich sei Nebel nicht auszuschließen.

In Nordrhein-Westfalen wird in den kommenden Tagen wechselhaftes, teils regnerisches Wetter erwartet. Am Mittwoch wird es stark bewölkt bis bedeckt, in der Mitte und im Süden des Landes ist mit Regen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Am Nachmittag zieht der Regen demnach Richtung Süden ab, der Norden bleibt meist trocken. Im Süden von NRW wird Dauerregen erwartet. Die Höchstwerte liegen bei 17 bis 20 Grad, auf dem Kahlen Asten bei 16 Grad. In der Nacht zum Donnerstag sinken die Temperaturen auf 12 bis 8 Grad. Örtlich sei Nebel nicht auszuschließen.

Am Donnerstag wird es laut DWD wolkig bis stark bewölkt. Vereinzelt gibt es Schauer, an vielen Orten bleibt es aber auch trocken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 16 bis 19 Grad und 15 Grad in Hochlagen. Am Freitag ist mit wechselnder, teils starker Bewölkung und örtlichen Schauern zu rechnen, wobei die Meteorologen einzelne kurze Gewitter nicht ausschließen. Die erwarteten Höchstwerte liegen zwischen 14 und 17 Grad.

Wetterbericht DWD