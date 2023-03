Die Woche beginnt in Nordrhein-Westfalen mit milden Temperaturen von bis zu 17 Grad. Allerdings zieht am Montag erneut ein Sturmtief über das Land hinweg, das für Regen und Sturmböen sorgt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Regen und Schauer sollen im Laufe des Tages demnach abnehmen, bevor es in der Nacht zu Dienstag wieder bedeckt und regnerisch wird. Die Temperaturen sinken nachts auf bis zu 6 Grad - bis dahin bleibt es stürmisch.

Am Dienstag und Mittwoch regnet es laut DWD weiter, außerdem soll es wieder kühler werden. Am Dienstag erreichen die Temperaturen demnach höchstens zwischen 9 und 12. In der Nacht zu Mittwoch sei dann bis ins Flachland mit Schnee zu rechnen. Am Tag kommt es voraussichtlich lediglich im Hochland noch zu stärkeren Böen. Die Temperaturen sollen zwischen 5 und 9 Grad liegen.

