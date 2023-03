In Nordrhein-Westfalen wird in den kommenden Tagen wechselhaftes und mildes Wetter erwartet. Am Dienstag dominieren dichte Wolken und zeitweise Regen, am Nachmittag lassen die Niederschläge dann nach, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Die Temperaturen erreichen maximal 12 bis 15 Grad, in höheren Lagen bis zu 9 Grad.