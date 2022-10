Beim Ausbau seiner Windkraft kommt Nordrhein-Westfalen nur langsam voran. Im dritten Quartal seien 20 neue Windenergie-Anlagen in Betrieb gegangen, teilte der Landesverband Erneuerbare Energien am Freitag in Düsseldorf mit. Das reiche "hinten und vorne nicht", um die Ziele der schwarz-grünen Landesregierung zu erreichen.