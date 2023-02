Mit Neuschnee und Minustemperaturen hat sich der Winter in NRW auch in den Skigebieten der Höhenlagen zurückgemeldet. Im Sauerland fielen auf dem Kahlen Asten in der Nacht zu Samstag bis zu 15 Zentimeter Schnee, wie eine Sprecherin der Wintersportarena Winterberg sagte. Zusammen mit dem technisch erzeugten Schnee als Basis bot sich so für Skifahrer und Rodler eine gut zu fahrende Schicht. Und auch Bäume und Landschaft zeigten sich in frischem Weiß.