Pünktlich zum Dezember könnten erste Skilifte im Hochsauerland in Betrieb gehen. Am Wochenende fiel Schnee und es blieb kalt. Noch reichen die Schneemengen nicht aus zum Skifahren, das könnte sich aber bald ändern.

Nach Schneefall und anhaltend niedrigen Temperaturen im Hochsauerland können Skifahrer darauf hoffen, bald wieder auf die Bretter steigen zu können. Im Moment sehe es danach aus, dass vereinzelte Skilifte am nächsten Wochenende laufen werden, sagte eine Sprecherin der Wintersport-Arena Winterberg am Sonntag. Derzeit reiche die Schneehöhe allerdings noch nicht aus und der Boden sei noch nicht ausreichend durchgefroren. Am Sonntagmittag lag die Temperatur in Winterberg knapp über dem Gefrierpunkt. Laut Deutschem Wetterdienst wird es in der kommenden Woche im Bergland ähnlich kalt bleiben.

Derzeit sind die Lifte noch nicht in Betrieb - die Schneedecke ist noch zu dünn und der Boden dadrunter zu weich. Am Wochenende waren rund um Winterberg noch recht wenige Menschen unterwegs - das dürfte sich ändern, sobald die ersten Lifte laufen. Einige Spaziergänger gingen die schneebedeckten Wiesen und Wege entlang, Familien amüsierten sich bei Schneeballschlachten, oder sie bauten Schneemänner. Auch Schlittenfahrer waren unterwegs.

Für Wintersport-Fans las sich die Wetterprognose vielversprechend, in den kommenden Tagen rechnet der DWD im Bergland Nordrhein-Westfalens stellenweise mit Dauerfrost - es bleibt also auch tagsüber unter null Grad. Auch im Flachland bleibt es kalt, je nach Region liegt der Höchstwert den Meteorologen zufolge am Montag bei drei bis sechs Grad und am Dienstag nur noch bei null bis drei Grad. In den Tagen danach bleibt es ähnlich kalt, am Mittwoch rechnet der DWD mancherorts mit verstärktem Schneefall.