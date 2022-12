Blick auf ein verschneites Wohngebiet in der Nähe von Bestwig im Sauerland. Foto

Sonne und frostige Temperaturen am Wochenende in NRW

Winterwetter Sonne und frostige Temperaturen am Wochenende in NRW

Auch das Wochenende bleibt in Nordrhein-Westfalen frostig kalt. Dazu sei Wintersonne zu erwarten, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag in Essen.

Am Samstag sei es morgens zwar zunächst neblig-trüb und "unangenehm kalt" mit Temperaturen von teils unter minus zehn Grad. Danach sei es aber heiter bis sonnig und trocken. In Köln, Düsseldorf und im Ruhrgebiet könne es auch mal über null Grad sein, ansonsten gebe es Dauerfrost, so die Expertin. Überfrierende Straßen und Reifbildung sorgten zudem für Glätte.

In der Nacht auf Sonntag ist es den Angaben zufolge sternenklar und die Höchsttemperaturen sinken erneut lokal auf bis zu minus zwölf Grad. Der Tag starte wieder mit Sonne, ehe im Verlauf von Westen Bewölkung aufkomme. Ab dem Abend ziehe schließlich gefrierender Regen auf, der bis Montag anhalte.

Zu Wochenbeginn warnt der DWD daher vor erhöhter Glättegefahr. Dann werde es aber deutlich milder - mit maximal sechs bis zehn Grad.

