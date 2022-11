Der Automobilzulieferer und Waffenhersteller Rheinmetall will sein Munitionsgeschäft mit einer Übernahme in Spanien ausbauen. Gekauft werden soll das spanische Unternehmen Expal Systems, teilte Rheinmetall am Sonntag in Düsseldorf mit. Verkäufer sei der spanische Konzern Maxam. Die Transaktion soll demnach bis Sommer 2023 abgeschlossen sein, nachdem die kartellrechtlichen und sonstigen regulatorischen Prüfungen erfolgt sind. Dem vereinbarten Kaufpreis, der nach dem Abschluss der Transaktion fällig wird, liege ein Unternehmenswert von 1,2 Milliarden Euro zugrunde, hieß es.