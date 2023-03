Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) sieht weiteren Gesprächsbedarf mit Anwohnern des Tagebaus Garzweiler. Es werde kurzfristig weitere Veranstaltungsangebote geben, sagte die Politikerin am Samstag bei einer Dialogveranstaltung in Erkelenz. Sie sicherte zu, "dass wir in Kauf nehmen, mit der Leitentscheidung quasi erst nach dem Ende der Sommerferien zu Ende zu kommen". Bislang ist geplant, dass die Leitentscheidung - die konkrete Abbauplanung am Braunkohletagebau - bis zu den Sommerferien vorliegen soll.