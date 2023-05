Frisch geernteter, gewaschener und sortierter Spargel liegt in einer Kiste. Foto

Die Spargelsaison ist im vollen Gange. In Supermärkten, auf Wochenmärkten und an Straßenständen werden heimische Produkte angeboten. Die Zwischenbilanz fällt positiv aus. Denn Petrus meinte es bisher gut mit den hiesigen Landwirten.

Nordrhein-Westfalens Spargelbauern sind mit dem bisherigen Verlauf ihrer Ernte zufrieden. Da es keine Witterungsextreme mit Hitze oder Frost gegeben habe, seien die Spargel recht gleichmäßig gewachsen, sagte der Spargelexperte Ralf Große Dankbar von der Landwirtschaftskammer NRW in Münster. "Die Qualität ist gut und die Menge zufriedenstellend - Angebot und Nachfrage passen gut zusammen."

Nach Angaben des Landesstatistikamtes erstreckte sich die Spargelanbaufläche in NRW im vergangenen Jahr über knapp 4000 Hektar, aktuellere Zahlen gibt es noch nicht. Nach Schätzung von Große Dankbar ist die Fläche in diesem Jahr etwas zurückgegangen. Die Mitte April gestartete Spargelernte dauert noch bis zum 24. Juni. Dann ist traditionell Schluss mit der Ernte, und den Pflanzen wird Zeit gegeben, in ihren Wurzeln genug Zucker einzulagern und somit genug Energie zu haben für das nächste Jahr.