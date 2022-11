Borussia Dortmunds Jungstar Youssoufa Moukoko soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge einen Platz im deutschen WM-Kader für Katar erhalten. Laut Sport1 und "Sportbuzzer" steht der 17 Jahre alte Angreifer, der noch kein Länderspiel für die A-Nationalmannschaft bestritten hat, im Aufgebot, das Bundestrainer Hansi Flick am Donnerstag (ab 12.00 Uhr) in Frankfurt/Main offiziell bekannt gibt. Moukoko hat in dieser Saison in 13 Bundesligaspielen sechs Tore erzielt und vier Torvorlagen gegeben.