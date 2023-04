Wohnungsbau in NRW: Zahl der Genehmigungen sinkt

Die zuständigen Ämter in Nordrhein-Westfalen haben im vergangenen Jahr den Bau von rund 59.100 Wohnungen genehmigt. Nach Angaben des Landesstatistikamtes (IT.NRW) von Donnerstag waren das 1812 oder 3,0 Prozent weniger als noch 2021. Während die Gesamtzahl rückläufig ist, gab es bei den Baugenehmigungen für neue Gebäuden mit drei oder mehr Wohnungen ein Plus von 1,6 Prozent auf 34.305. Auch bei Um- oder Ausbauten gab es mehr Genehmigungen der Bauämter. Hier stieg die Zahl 2022 um 9,3 Prozent auf 7863.

Der genehmigte Bau von Wohnraum in Ein- oder Zweifamilienhäusern ging dagegen im vergangenen Jahr um fast 14 Prozent auf 11.091 beziehungsweise 16 Prozent auf 3802 zurück. Die höchste Genehmigungsquote hatte im vergangenen Jahr der Kreis Euskirchen. Hier gab es je 10.000 Einwohner 65,8 Baugenehmigungen. Die Schlusslichter in NRW sind Herne (10,6), Krefeld (8,0) und Gelsenkirchen (5,8).

Pressemitteilung