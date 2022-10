Denise Herrmann-Wick und Benedikt Doll (32) als Team Deutschland 1 sowie Vanessa Hinzu und Philipp Nawrath sind bei der World Team Challenge der Biathleten am 28. Dezember in der Arena auf Schalke dabei. "Ich freue mich darauf, endlich wieder vor Heimpublikum an den Start gehen zu können", sagte Einzel-Olympiasiegerin Herrmann-Wick. Seit ihrer Hochzeit im September mit dem früheren Langläufer Thomas Wick trägt die 33-Jährige den Doppelnamen.

Denise Herrmann-Wick und Benedikt Doll (32) als Team Deutschland 1 sowie Vanessa Hinzu und Philipp Nawrath sind bei der World Team Challenge der Biathleten am 28. Dezember in der Arena auf Schalke dabei. "Ich freue mich darauf, endlich wieder vor Heimpublikum an den Start gehen zu können", sagte Einzel-Olympiasiegerin Herrmann-Wick. Seit ihrer Hochzeit im September mit dem früheren Langläufer Thomas Wick trägt die 33-Jährige den Doppelnamen.

"Diese unglaubliche Atmosphäre auf Schalke ist für mich nicht nur ein Erlebnis, sondern gleichzeitig auch ein gutes Training für die WM in Oberhof, denn auch dort wird es am Schießstand sicherlich sehr laut werden", sagte sie.

Während die Sächsin schon auf einige Auftritte im Fußball-Stadion des FC Schalke 04 zurückblicken kann, ist der Start für Vanessa Hinz eine Premiere. Bisher war die 30-Jährige nur im Juniorenbereich bei den Wettbewerben zum Einsatz gekommen.

Mit Philipp Nawrath hat Hinz aber einen Teamkollegen an ihrer Seite, der die Bedingungen bei der World Team Challenge kennt. Nawrath (29) war 2019 beim letzten großen Wettkampf in der Arena an der Seite von Laura Dahlmeier gestartet, die vor drei Jahren in Gelsenkirchen ihren Abschied vom Leistungssport gefeiert hatte.