Trotz eines tödlichen Unfalls wird die Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen wie geplant fortgesetzt. Dies sei der ausdrückliche Wunsch der Familie und der Vertreter der Schaustellerverbände, teilte die Stadt Oberhausen am Montag mit. Das geplante Feuerwerk werde aber abgesagt.

Am Sonntagabend war auf der Kirmes ein 17-jähriger Mitarbeiter eines Fahrgeschäfts ums Leben gekommen, als er die Fahrchips von Kunden einsammeln wollte. Denn währenddessen fuhr die als "Break Dance" bekannte Attraktion der Sterkrader Fronleichnamskirmes an, so dass er vom Drehteller geschleudert wurde und schwere Verletzungen erlitt. Am Sonntagabend war der Kirmesbetrieb deshalb vorzeitig beendet worden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten am Montag noch an.

Die Sterkrader Fronleichnamskirmes hatte am 7. Juni begonnen und ist nach Angaben der Stadt das größte und beliebteste Volksfest in Oberhausen.